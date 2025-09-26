В Ленобласти задержали продавщицу алкоголя, сгубившего 19 человек

В Сланцевском районе Ленинградской области задержана женщина 1964 года рождения по подозрению в продаже суррогатного алкоголя, ставшего причиной массового отравления. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Проведённым к настоящему моменту комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен мужчина 1946 г.р. и женщина 1964 г.р., которые подозреваются в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции, от которой последовала их смерть на месте происшествия», — говорится в публикации.

Оба подозреваемых будут в ближайшее время официально обвинены в совершении преступления.