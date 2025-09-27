Интервидение
27 сентября, 12:02

Суд арестовал одного из фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Суд Ленинградской области на два месяца арестовал одного из подозреваемых по делу о смертельных отравлениях палёным алкоголем. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

«Сланцевским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток», — указано в сообщении.

О массовых отравлениях людей в Ленобласти стало известно 26 сентября. Предварительно, жертв уже 25. Его продавали по 100 рублей в таре, повторно использованной от водки. Продавщицей суррогата оказалась 60-летняя педагог-дефектолог, которая около 10 лет поставляла алкоголь своему соседу.

