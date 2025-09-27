Суд арестовал одного из фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Суд Ленинградской области на два месяца арестовал одного из подозреваемых по делу о смертельных отравлениях палёным алкоголем. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

«Сланцевским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток», — указано в сообщении.