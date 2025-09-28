В Ленобласти задержаны 14 подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатом

В Ленинградской области задержаны 14 человек, которых подозревают в причастности к делу о суррогатном алкоголе, повлёкшем гибель более 20 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, задержания прошли в рамках трёх расследуемых уголовных дел. В прокуратуре уточнили, что проведение обысков в местах сбыта и хранения опасной продукции продолжается в непосредственном надзорном сопровождении.

«Задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято более 1300 литров», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.