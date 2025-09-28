Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 сентября, 09:09

В Ленобласти задержаны 14 подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатом

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области задержаны 14 человек, которых подозревают в причастности к делу о суррогатном алкоголе, повлёкшем гибель более 20 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, задержания прошли в рамках трёх расследуемых уголовных дел. В прокуратуре уточнили, что проведение обысков в местах сбыта и хранения опасной продукции продолжается в непосредственном надзорном сопровождении.

«Задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято более 1300 литров», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Как ранее сообщалось, опасную продукцию продавали по цене 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. По предварительной информации, сбытом суррогата на протяжении десяти лет занималась 60-летняя педагог-дефектолог, которая продавала самогон своему соседу. В настоящее время подозреваемая помещена под стражу. Также на два месяца в СИЗО отправили ещё одного подозреваемого.

