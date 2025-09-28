«Плохо мне»: Одна из погибших от самогонки в Ленобласти просила помощи у соседей
Одна из погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти просила помощи у соседей
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Одна из погибших от суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области незадолго до смерти обращалась за помощью к соседям. Об этом рассказала местная жительница.
«Соседка снизу к нам утром в дверь дергалась. Мы открыли. Она говорит: «Плохо мне». Вот на скорой отправили», — сказала она корреспонденту 360.ru.
Собеседница издания уточнила, что инцидент произошёл рано утром 24 сентября. По её словам, женщина сначала стучалась к другим жильцам, а затем поднялась на их этаж. Погибшая жаловалась на резкое ухудшение самочувствия и проблемы со зрением.
Свидетельница вместе с мужем помогла соседке спуститься вниз и вызвала скорую помощь. Медики сразу же госпитализировали пострадавшую, однако спасти её не удалось.
Напомним, 26 сентября появились сообщения о массовых смертельных отравлениях палёным алкоголем в Ленинградской области. По предварительной информации, число погибших уже достигло 25 человек. Отраву продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. Сбывала суррогат 60-летняя педагог-дефектолог — женщина на протяжении десятилетия продавала самогон своему соседу. Её поместили под стражу.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.