«Плохо мне»: Одна из погибших от самогонки в Ленобласти просила помощи у соседей

Одна из погибших от суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области незадолго до смерти обращалась за помощью к соседям. Об этом рассказала местная жительница.

«Соседка снизу к нам утром в дверь дергалась. Мы открыли. Она говорит: «Плохо мне». Вот на скорой отправили», — сказала она корреспонденту 360.ru.

Собеседница издания уточнила, что инцидент произошёл рано утром 24 сентября. По её словам, женщина сначала стучалась к другим жильцам, а затем поднялась на их этаж. Погибшая жаловалась на резкое ухудшение самочувствия и проблемы со зрением.

Свидетельница вместе с мужем помогла соседке спуститься вниз и вызвала скорую помощь. Медики сразу же госпитализировали пострадавшую, однако спасти её не удалось.