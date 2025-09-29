Интервидение
29 сентября, 06:22

Найден подпольный цех в Ленобласти, распространявший смертоносный самогон

МВД: Установлена компания, распространявшая суррогатный алкоголь в Ленобласти

Обложка © Life.ru / Шедеврум

По официальному заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, правоохранители выявили организацию, стоявшую за распространением смертоностного алкоголя в Ленинградской области.

Силовики нагрянули в контору, распространявшую смертоносную палёнку в Ленобласти. Видео© Ирина Волк

В своем Telegram-канале она заявила, что совместные действия сотрудников ГУЭБиПК МВД России, а также полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, позволили обнаружить предполагаемый источник некачественной продукции. Им оказалась коммерческая организация, базирующаяся в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.

В настоящий момент на указанном адресе ведутся активные следственно-оперативные мероприятия. Их цель — детально установить все каналы поставки контрафактного алкоголя и идентифицировать всех лиц, вовлеченных в эту преступную схему.

Песков назвал «из ряда вон выходящей трагедией» отравление алкоголем в Ленобласти

Напомним, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Опасную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. Также Life.ru рассказывал историю одной из жертв суррогатного алкоголя. Сбывала суррогат 60-летняя педагог-дефектолог — женщина на протяжении десятилетия продавала самогон своему соседу. Её вместе с сообщниками поместили под стражу.

