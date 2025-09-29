Найден подпольный цех в Ленобласти, распространявший смертоносный самогон

По официальному заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, правоохранители выявили организацию, стоявшую за распространением смертоностного алкоголя в Ленинградской области.

Силовики нагрянули в контору, распространявшую смертоносную палёнку в Ленобласти. Видео© Ирина Волк

В своем Telegram-канале она заявила, что совместные действия сотрудников ГУЭБиПК МВД России, а также полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, позволили обнаружить предполагаемый источник некачественной продукции. Им оказалась коммерческая организация, базирующаяся в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.

В настоящий момент на указанном адресе ведутся активные следственно-оперативные мероприятия. Их цель — детально установить все каналы поставки контрафактного алкоголя и идентифицировать всех лиц, вовлеченных в эту преступную схему.