Найден подпольный цех в Ленобласти, распространявший смертоносный самогон

МВД: Установлена компания, распространявшая суррогатный алкоголь в Ленобласти
По официальному заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, правоохранители выявили организацию, стоявшую за распространением смертоностного алкоголя в Ленинградской области.
В своем Telegram-канале она заявила, что совместные действия сотрудников ГУЭБиПК МВД России, а также полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, позволили обнаружить предполагаемый источник некачественной продукции. Им оказалась коммерческая организация, базирующаяся в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.
В настоящий момент на указанном адресе ведутся активные следственно-оперативные мероприятия. Их цель — детально установить все каналы поставки контрафактного алкоголя и идентифицировать всех лиц, вовлеченных в эту преступную схему.
Напомним, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Опасную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. Также Life.ru рассказывал историю одной из жертв суррогатного алкоголя. Сбывала суррогат 60-летняя педагог-дефектолог — женщина на протяжении десятилетия продавала самогон своему соседу. Её вместе с сообщниками поместили под стражу.
