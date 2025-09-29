Песков назвал «из ряда вон выходящей трагедией» отравление алкоголем в Ленобласти
Обложка © Life.ru
Массовая гибель людей от суррогатного алкоголя в Ленинградской области, несмотря на ужесточённые законы, является беспрецедентным случаем. Это можно расценивать как явный сигнал для большего внимания к данной проблеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное [принять], но сейчас очень строгие законы», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, произошедшая ситуация является беспрецедентной. Он сообщил, что ведётся работа правоохранительных органов, и добавил, что произошедшее станет поводом для улучшения системности работы и усиления контроля в этой сфере.
Напомним, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Опасную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. Также Life.ru рассказывал историю одной из жертв суррогатного алкоголя.
