Песков назвал «из ряда вон выходящей трагедией» отравление алкоголем в Ленобласти

Массовая гибель людей от суррогатного алкоголя в Ленинградской области, несмотря на ужесточённые законы, является беспрецедентным случаем. Это можно расценивать как явный сигнал для большего внимания к данной проблеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное [принять], но сейчас очень строгие законы», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, произошедшая ситуация является беспрецедентной. Он сообщил, что ведётся работа правоохранительных органов, и добавил, что произошедшее станет поводом для улучшения системности работы и усиления контроля в этой сфере.