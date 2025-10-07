Суд арестовал главу склада в Ленобласти, откуда расходился смертельный суррогат

Суд вынес решение об аресте ранее задержанного 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Именно он руководил складом в селе Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, откуда поддельный алкоголь поступал в продажу и привёл к гибели десятков человек. Об избрании подозреваемому меры пресечения сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.