Сотрудники ГАИ изъяли свыше 120 литров суррогата на трассе Кола в Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции в Ленобласти изъяли свыше 120 литров суррогатного алкоголя в ходе патрулирования трассы «Кола». Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что на территории одной из автозаправочных станций, внимание инспекторов привлёк автомобиль ВАЗ-2112, на лобовом стекле которого размещалась информация о продаже алкоголя с указанием контактного телефона. При визуальном осмотре салона транспортного средства были обнаружены коробки с пластиковыми емкостями, содержащими жидкости прозрачного и тёмного цветов.

Сотрудники ОБ ДПС № 2 позвонили по указанному номеру и договорились о покупке нескольких канистр спиртосодержащей жидкости. Вскоре на место прибыл 40-летний гражданин одного из соседних государств, который заявил, что занимается продажей спирта, водки и коньяка.

«На месте сотрудники Госавтоинспекции изъяли 10 пластиковых бутылей объёмом пять литров, предположительно, с водочной продукцией, ⁠восемь пятилитровых бутылей, предположительно, с коньячной продукцией и три канистры объёмом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью. Всего на месте было изъято 120 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения», — говорится в заявлении пресс-службы

Задержанный вместе с конфискованным грузом был доставлен в 97 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. В настоящее время по факту случившегося проводится административное расследование.