Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 12:35

Число жертв отравления ядовитой самогонкой в Ленобласти выросло до 44

SHOT: Число жертв отравления алкоголем в Ленобласти выросло до 44

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число жертв от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 44 человек. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, в настоящее время четверо пострадавших остаются в медицинских учреждениях, трое из которых находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Нарколог объяснил, что движет людьми, которые травятся самогоном, морилкой и стеклоочистителем
Нарколог объяснил, что движет людьми, которые травятся самогоном, морилкой и стеклоочистителем

Напомним, что суррогатный алкоголь, ставший причиной смертей в Ленобласти, изготавливала 60-летняя педагог-дефектолог. Около десяти лет она поставляла спирт 78-летнему пенсионеру, который распространял его среди жителей деревни Гостицы. Сын задержанной настаивает на её невиновности.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar