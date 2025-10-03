Число жертв отравления ядовитой самогонкой в Ленобласти выросло до 44
SHOT: Число жертв отравления алкоголем в Ленобласти выросло до 44
Число жертв от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 44 человек. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, в настоящее время четверо пострадавших остаются в медицинских учреждениях, трое из которых находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, что суррогатный алкоголь, ставший причиной смертей в Ленобласти, изготавливала 60-летняя педагог-дефектолог. Около десяти лет она поставляла спирт 78-летнему пенсионеру, который распространял его среди жителей деревни Гостицы. Сын задержанной настаивает на её невиновности.
