Нарколог объяснил, что движет людьми, которые травятся самогоном, морилкой и стеклоочистителем

Низкая цена и круглосуточная доступность суррогатного алкоголя создают иллюзию надёжности для маргинализированных потребителей. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Специалист пояснил, что главной причиной потребления суррогатов остаётся их крайне низкая стоимость — всего 100 рублей за пол-литра, что в три с половиной раза дешевле минимальной цены на легальный алкоголь. По его словам, для этой категории потребителей важнее всего достижение состояния опьянения, а не качество напитка.

«Есть и фактор доступности: ночью в магазине алкоголь не продадут, а у самогонщика — пожалуйста. Поэтому у таких людей появляется иллюзия, что это проще и «надёжнее», — объяснил нарколог в разговоре с РИАМО.

Шуров добавил, что такие потребители употребляют любые спиртосодержащие жидкости — от морилки до стеклоочистителей, где вопрос качества не стоит вообще.