Нарколог объяснил, что движет людьми, которые травятся самогоном, морилкой и стеклоочистителем
Нарколог Шуров: Зависимые люди покупают самогон из-за дешевизны и доступности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlov Roman
Низкая цена и круглосуточная доступность суррогатного алкоголя создают иллюзию надёжности для маргинализированных потребителей. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Василий Шуров.
Специалист пояснил, что главной причиной потребления суррогатов остаётся их крайне низкая стоимость — всего 100 рублей за пол-литра, что в три с половиной раза дешевле минимальной цены на легальный алкоголь. По его словам, для этой категории потребителей важнее всего достижение состояния опьянения, а не качество напитка.
«Есть и фактор доступности: ночью в магазине алкоголь не продадут, а у самогонщика — пожалуйста. Поэтому у таких людей появляется иллюзия, что это проще и «надёжнее», — объяснил нарколог в разговоре с РИАМО.
Шуров добавил, что такие потребители употребляют любые спиртосодержащие жидкости — от морилки до стеклоочистителей, где вопрос качества не стоит вообще.
Напомним, количество жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 25. Убийственные напитки продавались по 100 рублей за бутылку в использованной таре от водки. В сбыте самогона подозревают 60-летнюю педагога: она сбывала спиртное кустарного производства своему соседу. Сейчас женщина под стражей, как и ещё двое подозреваемых.
