Арестован самогонщик из Ленобласти, пойлом которого насмерть отравились 25 человек

Продолжается расследование громкого дела об отравлении спиртным в Ленобласти, в результате чего погибли 25 человек. По решению Сланцевской городской прокуратуры, под стражу помещён третий фигурант уголовного дела.

Третий фигурант дела о суррогатном алкоголе заключён под стражу в Ленобласти. Видео © Telegram / Прокуратура Ленобласти

«Сланцевская городская прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которых наступила смерть ряда жителей района», — сказано в сообщении ведомства.