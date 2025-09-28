Интервидение
28 сентября, 09:53

Арестован самогонщик из Ленобласти, пойлом которого насмерть отравились 25 человек

Суд арестовал третьего фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти

Третий фигурант дела о суррогатном алкоголе заключён под стражу в Ленобласти. Обложка © Telegram / Прокуратура Ленобласти

Продолжается расследование громкого дела об отравлении спиртным в Ленобласти, в результате чего погибли 25 человек. По решению Сланцевской городской прокуратуры, под стражу помещён третий фигурант уголовного дела.

Третий фигурант дела о суррогатном алкоголе заключён под стражу в Ленобласти. Видео © Telegram / Прокуратура Ленобласти

«Сланцевская городская прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которых наступила смерть ряда жителей района», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Как ранее сообщалось, опасную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. По предварительной информации, сбытом суррогата на протяжении десяти лет занималась 60-летняя педагог-дефектолог, которая продавала самогон своему соседу. В настоящее время подозреваемая помещена под стражу. Также на два месяца в СИЗО отправили ещё одного подозреваемого.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

