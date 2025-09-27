«Лютый шмурдяк»: Милонов высказался о ситуации с буторным пойлом, убивающим Ленобласть

Приобретение спиртного у частных лиц — это рулетка с очень высокими ставками. Покупатели такого алкоголя должны иметь ввиду, что на кону будет стоять их здоровье. Об этом радио Sputnik рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам Милонова, покупатели домашнего алкоголя ставят свою жизнь под угрозу при его распитии.

«Потому что только система ЕГАИС гарантирует, что алкоголь, который люди покупают, если уж им невтерпёж залить себе мозг одурманивающей жидкостью, то только система ЕГАИС более-менее гарантирует, что алкоголь имеет понятное происхождение, что он не взят из какого-то подвала и не сделан из какого-то лютого шмурдяка», — сказал парламентарий.

Он также добавил, что совершенно не разделяет тягу многих приобрести оригинальный алкоголь, которому нет аналогов, вместо чего-то легального.