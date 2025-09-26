Интервидение
26 сентября, 12:04

МВД показало видео из логова самогонщиков в Ленобласти, которые насмерть отравили 19 человек

Появилось видео из квартиры в Ленинградской области, где продавали суррогатный алкоголь, от которого погибли 19 человек. Кадры из жилья, наполненного различными пустыми бутылками, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадры из квартиры продавца. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Из квартиры мужчины изъяты пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — заявила Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ. Все обстоятельства выясняются.

«Приполз и отключился»: У жертв бормотухи-убийцы в Ленобласти перед смертью отнялись ноги
«Приполз и отключился»: У жертв бормотухи-убийцы в Ленобласти перед смертью отнялись ноги

Напомним, сегодня утром появились сообщения о том, что Ленинградской области от отравления спиртными напитками кустарного производства скончались семеро человек. К сожалению, на этом всё не закончилось — число жертв уже выросло 19 погибших. Сбывавших отраву мужчину и женщину уже задержали. Самогон-убийцу продавали за 100 рублей и разливали в использованные бутылки из-под водки.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

