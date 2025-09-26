МВД показало видео из логова самогонщиков в Ленобласти, которые насмерть отравили 19 человек
Появилось видео из квартиры в Ленинградской области, где продавали суррогатный алкоголь, от которого погибли 19 человек. Кадры из жилья, наполненного различными пустыми бутылками, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кадры из квартиры продавца. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Из квартиры мужчины изъяты пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — заявила Волк.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ. Все обстоятельства выясняются.
Напомним, сегодня утром появились сообщения о том, что Ленинградской области от отравления спиртными напитками кустарного производства скончались семеро человек. К сожалению, на этом всё не закончилось — число жертв уже выросло 19 погибших. Сбывавших отраву мужчину и женщину уже задержали. Самогон-убийцу продавали за 100 рублей и разливали в использованные бутылки из-под водки.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /