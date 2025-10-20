Сектор Газа
20 октября, 03:37

Число отравившихся онигири и шаурмой в Бурятии выросло до 89 человек

Обложка © Freepik / freepik

Число отравившихся некачественными продуктами в Бурятии за сутки возросло почти вдвое — до 89 человек. Данные оперативного штаба Минздрава и Роспотребнадзора по вспышке острой кишечной инфекции и сальмонеллёза опубликовала министр здравоохранения региона Евгения Лудупова утром 20 октября.

«Зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллёза. [Отравились] в том числе 49 детей», — написала министр в Telegram-канале.

По данным республиканского Минздрава, в больницу попали 55 человек, 34 из которых — дети. Один человек находится в реанимации. Медицинские службы региона продолжают работать в усиленном режиме.

Массовое отравление, связанное с продуктами компании ООО «Восток», зарегистрировали в Бурятии 19 октября. Предварительно, причиной стали японские рисовые роллы онигири и шаурма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

