Японское блюдо обвинили в отравлении более 40 человек в Бурятии

Массовое заболевание в Бурятии связано с онигири — большинство пострадавших употребляли именно эти готовые рисовые роллы. При этом ранее под подозрением была шаурма. В больницу доставлены 43 человека, из них 25 — дети. У всех диагностирована острая кишечная инфекция, сообщает телеграм-канал Baza.

Пациенты в коридоре больницы. Фото © Telegram / Baza

Одна из заболевших описывает цепочку событий: она съела онигири от фирмы «Восток», приобретённые в магазинах «Николаевский», и уже через два с половиной часа ощутила резкую тошноту. Ей стало плохо прямо на улице, а скорая помощь приехала только спустя три часа мучительного ожидания.

Пациентка жалуется на переполненность отделения — многие пострадавшие лежат в коридорах, рядом дети с такими же симптомами. Особенно тревожит девушку состояние её грудного ребёнка: из‑за назначенных лекарств и лечения кормление стало невозможным.

«Отделение переполнено. Я, как и другие пострадавшие, лежу в коридоре, здесь дети с таким же отравлением», — сказала она.

Напомним, ранее в Бурятии произошло массовое отравление. У троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Региональный Роспотребнадзор считает, что всё дело в готовой продукции компании ООО «Восток».