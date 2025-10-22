Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ может быть более 200

Число людей, пострадавших от массового отравления в Улан-Удэ, может быть значительно выше официальных данных — более 200 человек, сообщает «Постньюс». Многие из них не стали обращаться к врачам или полиции.

«У меня ребёнок в пятницу с папой поели, у папы норм, детёныш всю ночь рвота и понос, остановили своими силами, норм на следующий день. Мы не стали обращаться. Предпринимателям сейчас и так не просто», — рассказала местная жительница.

Жалобы на готовую продукцию сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ поступают уже не первый год. Местные жители утверждают, что чаще всего проблемы возникают после употребления роллов. При этом значительная часть пострадавших предпочла не обращаться за медицинской помощью, лечась самостоятельно.