Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ может быть более 200
Обложка © Life.ru
Число людей, пострадавших от массового отравления в Улан-Удэ, может быть значительно выше официальных данных — более 200 человек, сообщает «Постньюс». Многие из них не стали обращаться к врачам или полиции.
«У меня ребёнок в пятницу с папой поели, у папы норм, детёныш всю ночь рвота и понос, остановили своими силами, норм на следующий день. Мы не стали обращаться. Предпринимателям сейчас и так не просто», — рассказала местная жительница.
Жалобы на готовую продукцию сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ поступают уже не первый год. Местные жители утверждают, что чаще всего проблемы возникают после употребления роллов. При этом значительная часть пострадавших предпочла не обращаться за медицинской помощью, лечась самостоятельно.
Ранее в Бурятии 43 человека, включая 18 детей, были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. У заболевших и сотрудников пищеблока выявили норовирус. У некоторых пациентов диагностировали сальмонеллёз, один человек оказался в реанимации. Причиной массового отравления могла стать готовая продукция компании «Восток», реализованная через магазины сети «Николаевский». В Улан-Удэ уже задержали заведующую производственным цехом, а по факту происшествия проводится проверка.
