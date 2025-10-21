Заведующую цехом отправили под домашний арест после массового отравления в Бурятии
Заведующая производством цеха готовой пищевой продукции в Улан-Удэ, где произошло массовое отравление, отправлена под домашний арест согласно постановлению суда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Бурятия.
«По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой — заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что 19 октября в Бурятии произошло массовое отравление, связанное с продукцией компании «Восток». По данным проверки, причиной инцидента стали рисовые роллы онигири и шаурма, реализовавшиеся через торговую сеть «Николаевский», при этом в производственных цехах были обнаружены многочисленные санитарные нарушения.
