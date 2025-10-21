Число отравившихся в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ выросло до 121 человека

Количество пострадавших от отравления в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ увеличилось с 89 до 121 человека. Об этом сообщили представители управления Роспотребнадзора по Бурятии.

«На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей», — сообщил собеседник агентства.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранительные органы задержали заведующую производством цеха готовой пищевой продукции предприятия-поставщика. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, повлёкшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потребителей.

Напомним, что 19 октября стало известно о крупном случае пищевого отравления, предположительно связанного с продукцией ООО «Восток». По предварительным данным, инцидент произошёл после употребления японских рисовых роллов онигири и шаурмы, приобретённых в торговой сети «Николаевский». В ходе проверки производственных помещений были выявлены многочисленные нарушения.