В Амазонии змеи научились обходить коварную ловушку ядовитых лягушек

В колумбийской Амазонии королевские земляные змеи удивили учёных новой стратегией выживания – они «вытирают» смертельно ядовитых лягушек, прежде чем съесть. Об этом сообщает научный портал ScienceAlert.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли впервые задокументировали необычное поведение рептилий. Учёные провели эксперименты с десятью змеями в неволе, предложив им трёхполосых ядовитых древолазов после нескольких дней голодания.

«Четыре змеи решились съесть добычу, но сначала протаскивали её по земле в вытирающем движении», – рассказали биологи.

Учёные отметили, что три из этих четырёх змей выжили, что говорит о том, что необычное поведение действительно позволяло снизить уровень смертельного яда.

Таким образом, впервые удалось обнаружить, что змеи сознательно удаляют токсические вещества с добычи, обеспечивая себе безопасное питание. Специалисты считают, что это открытие расширяет понимание адаптационных стратегий рептилий и показывает, насколько изощрённо природа защищает хищников от смертельных опасностей.