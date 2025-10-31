В Амазонии змеи научились обходить коварную ловушку ядовитых лягушек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gino Tuesta
В колумбийской Амазонии королевские земляные змеи удивили учёных новой стратегией выживания – они «вытирают» смертельно ядовитых лягушек, прежде чем съесть. Об этом сообщает научный портал ScienceAlert.
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли впервые задокументировали необычное поведение рептилий. Учёные провели эксперименты с десятью змеями в неволе, предложив им трёхполосых ядовитых древолазов после нескольких дней голодания.
«Четыре змеи решились съесть добычу, но сначала протаскивали её по земле в вытирающем движении», – рассказали биологи.
Учёные отметили, что три из этих четырёх змей выжили, что говорит о том, что необычное поведение действительно позволяло снизить уровень смертельного яда.
Таким образом, впервые удалось обнаружить, что змеи сознательно удаляют токсические вещества с добычи, обеспечивая себе безопасное питание. Специалисты считают, что это открытие расширяет понимание адаптационных стратегий рептилий и показывает, насколько изощрённо природа защищает хищников от смертельных опасностей.
