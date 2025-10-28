Эколог объяснил феномен «мутировавших» синих собак в Чернобыле

Вероятнее всего, необычный синий окрас шерсти у собак, обитающих в районе Чернобыльской зоны отчуждения, вызван не радиационным воздействием, а обыкновенным красителем. Такое мнение высказал магистр в области экологии и природопользования Александр Кукса.

«Собаки с синей шерстью — это на 90% в какую-то грязь они попали, либо в краситель, либо это чья-то шутка. Вряд ли это могла быть какая-то мутация», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

По словам эксперта, реальное воздействие радиации на местную фауну со временем ослабло, поскольку у животных выработался определённый уровень устойчивости. Кукса дополнил, что популяции собак в зоне ЧАЭС постепенно приобрели некоторую резистентность к повышенному радиационному фону. Это аналогично адаптации людей, живущих в высокогорье, которые менее чувствительны к ионизирующему излучению.

Он также отметил, что неблагоприятное влияние радиации частично компенсируется другими условиями. Животные, обитающие на загрязнённой территории, демонстрируют повышенную плодовитость, что позволяет смягчить последствия ионизирующего излучения.

«Грубо говоря, у мыши-полёвки в Московской области рождается 6 мышат, а в Чернобыле — 8. И даже если два погибают, выживаемость потомства в процентном отношении оказывается выше», — объяснил специалист.

Относительно вероятности мутаций, специалист пояснил, что выраженные аномалии, препятствующие выживанию, приводят к гибели эмбрионов или новорождённых, а для закрепления новых характеристик в генофонде популяции требуется длительное время и смена многих поколений.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) исследователи обнаружили собак с необычным синим окрасом шерсти. Британское издание Daily Mail публикует фотографии животных, которые сделали наблюдатели некоммерческого фонда Clean Futures Fund. При этом синие собаки выглядят активными и здоровыми. Предположительно, это потомки домашних животных, оставленных после эвакуации жителей в 1986 году.