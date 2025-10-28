«Привлечение туристов»: Химик и депутат рассказали, откуда под Чернобылем взялись синие собаки

Синие собаки в Чернобыле — это не новость, так как окрашенные животные появлялись и раньше в различных регионах, в частности в России, ведь питомцам свойственно валяться в каких-нибудь лужах и грязи. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, драматизировать ситуацию с чернобыльскими собаками не нужно и тем более искать там мистику.

Такое случается: собаки иногда валяются в красящих веществах или чём-то подобном — и шерсть приобретает необычный цвет. Поэтому драматизировать ситуацию не стоит. Я видел фотографии, и такие собаки — результат того, что они просто извалялись в чём-то, детская шалость. Владимир Бурматов Депутат Госдумы

Бурматов напомнил о похожем случае, произошедшем несколько лет назад в России, когда собаки приобрели синий окрас. Изначально это вызвало панику и предположения о мутациях или инопланетном вмешательстве, но выяснилось, что причина была в красителе, попавшем на шерсть. Депутат считает, что появление синих собак в Чернобыле может быть связано с попытками турфирм, организующих нелегальные экскурсии в зону, привлечь туристов необычными зрелищами, в том числе с помощью окрашивания животных и растений.

По словам парламентария, радиационный фон находится в пределах нормы, что исключает его влияние на изменение цвета шерсти собаки. Он подчеркнул, что экология в Чернобыле восстановилась и животные там не демонстрируют никаких аномальных изменений, таких как «посинение». Бурматов считает более вероятным, что собаки были окрашены человеком — будь то из баловства или с определённой целью. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов полностью согласен с тем, что радиация не имеет отношения к этому случаю.

«Синие собаки в Чернобыле никак не связаны с мутациями. Что там были за отходы в Чернобыле, я не знаю. Но к радиации отношения это не имеет. Просто краска, возможно, сухая. Извалялись — и всё», — пояснил химик в беседе с Life.ru.

Дорохов добавил, что если рассматривать конкретно, что за вещества красят синим, то их не так много. Помимо берлинской лазури это может быть, например, метиленовый синий краситель, применяемый в пищевой промышленности и медицине — он же синька для белья. Также это может быть любой краситель для ткани, к примеру индиго. Нельзя исключать и применение простых пищевых красящих веществ, уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) исследователи обнаружили собак с необычным синим окрасом шерсти. Британское издание Daily Mail публикует фотографии животных, которые сделали наблюдатели некоммерческого фонда Clean Futures Fund. При этом синие собаки выглядят активными и здоровыми. Предположительно, это потомки домашних животных, оставленных после эвакуации жителей в 1986 году.