Боевой кот Васька стал талисманом группировки «Восток» в зоне СВО

Бойцы подразделения «Восток» нашли нового спутника на фронте — кота по кличке Васька, который теперь сопровождает их во всех выездах и стал настоящим талисманом. Об этом рассказал РИА Новости командир отделения с позывным «Амур».

«У нас есть кот Вася — боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем. Мы решили забрать его с собой», — рассказал военнослужащий.

По его словам, кот быстро стал полноправным членом коллектива: не боится громких звуков, техники и сопровождает бойцов даже во время боевых заданий.

«Он и на машинах с нами ездит, и даже на мотоцикле ехал — за пазухой. Не боится ничего. Вася — наш боевой кот», — добавил командир.

Домашние животные всё чаще становятся неформальными символами и талисманами воинских подразделений. Солдаты отмечают, что такие питомцы поднимают настроение, помогают сохранять моральный дух и напоминают о мирной жизни. Life.ru уже рассказывал, что наши бойцы в зоне СВО держат котов, собак, перепёлок и даже волчиц.