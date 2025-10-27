Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 07:24

Боевой кот Васька стал талисманом группировки «Восток» в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ChocoPie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ChocoPie

Бойцы подразделения «Восток» нашли нового спутника на фронте — кота по кличке Васька, который теперь сопровождает их во всех выездах и стал настоящим талисманом. Об этом рассказал РИА Новости командир отделения с позывным «Амур».

«У нас есть кот Вася — боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем. Мы решили забрать его с собой», — рассказал военнослужащий.

Из окопов — на сцену: Life.ru побывал у котов с СВО, которые готовятся стать звёздами в театре Куклачёва
Из окопов — на сцену: Life.ru побывал у котов с СВО, которые готовятся стать звёздами в театре Куклачёва

По его словам, кот быстро стал полноправным членом коллектива: не боится громких звуков, техники и сопровождает бойцов даже во время боевых заданий.

«Он и на машинах с нами ездит, и даже на мотоцикле ехал — за пазухой. Не боится ничего. Вася — наш боевой кот», — добавил командир.

Домашние животные всё чаще становятся неформальными символами и талисманами воинских подразделений. Солдаты отмечают, что такие питомцы поднимают настроение, помогают сохранять моральный дух и напоминают о мирной жизни. Life.ru уже рассказывал, что наши бойцы в зоне СВО держат котов, собак, перепёлок и даже волчиц.

Коты — герои СВО: Как пушистые бойцы помогают нашим солдатам
Коты — герои СВО: Как пушистые бойцы помогают нашим солдатам

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Животные
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar