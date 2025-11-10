Пенсионер оказался на скамье подсудимых за похищение убийцы дочери

Французский пенсионер Андре Бамберски десятилетиями добивался наказания врача Дитера Кромбаха, которого считал виновным в смерти своей дочери Калинки. Теперь же мужчине самому предстоит объяснять суду, почему он пошёл на нарушение закона ради возмездия. Об этом пишет The Guardian.

Калинка погибла в 1990 году во время отдыха с матерью и отчимом в Германии. На её теле обнаружили следы инъекций и повреждения, однако уголовное дело тогда не было возбуждено. Бамберски на протяжении многих лет настаивал на версии об убийстве и насилии, но Кромбаху удалось избежать ареста.

В 2000-х годах отцу погибшей надоели бюрократические тупики, и он решился действовать сам. Бамберски нанял частных детективов, организовал похищение Кромбаха и доставку его во Францию, где врач наконец предстал перед судом и был осуждён. По словам пенсионера, он не видел другого способа добиться справедливости для своей дочери. Тем не менее действия Бамберски были квалифицированы как похищение человека, и теперь обвинения выдвинуты против него.

Ранее Life.ru писал, что суд в Ростове-на-Дону отказал крымчанке в возможности забрать сына из Нидерландов, где проживает её бывший супруг после развода. По мнению судей, ребёнок должен проживать в ЕС с отцом-эмигрантом из Латвии.