4 ноября, 15:00

Суд в Ростове-на-Дону оставил сына крымчанки при разводе с отцом в Нидерландах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Суд в Ростове-на-Дону, ссылаясь на Гаагскую конвенцию, отказал крымчанке в возможности забрать сына из Нидерландов, где проживает её бывший супруг после развода. По мнению судей, ребёнок должен проживать в ЕС с отцом-эмигрантом из Латвии.

Россиянка не может вернуть сына из-за решения суда. Видео © Telegram / Mash

Женщина родила мальчика в 2018 году. После ухудшения отношений с мужем супруги развелись: по решению суда недвижимость в Нидерландах досталась отцу, а квартира в Крыму — матери.

Семейный спор разгорелся в апреле 2025 года, когда россиянка взяла сына на каникулы в Крым. Отец ребёнка, проживающий в Евросоюзе, подал в суд, обвинив мать в незаконном удержании малыша. Несмотря на то, что сам мальчик выразил нежелание контактировать с отцом и не владеет нидерландским языком, Ростовский суд обязал его переехать в Евросоюз. Даже заключение экспертов о потенциальной психологической травме для мальчика не стало основанием для пересмотра этого решения.

17 октября женщина вместе с адвокатом подала апелляцию, однако суд снова встал на сторону отца. Россиянка опасается, что может потерять возможность видеть сына.

А ранее россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя маленькими детьми благополучно вернули домой. Их нашли после оползня в отдалённой местности индийского штата Керала. 40-летняя Нина Кутина и её две маленькие дочери прожили две недели в пещере, утверждая, что отшельничество было продиктовано страстью к путешествиям и природе, а не какой-либо опасностью или мыслями о смерти.

