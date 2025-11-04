Суд в Ростове-на-Дону оставил сына крымчанки при разводе с отцом в Нидерландах

Суд в Ростове-на-Дону, ссылаясь на Гаагскую конвенцию, отказал крымчанке в возможности забрать сына из Нидерландов, где проживает её бывший супруг после развода. По мнению судей, ребёнок должен проживать в ЕС с отцом-эмигрантом из Латвии.

Россиянка не может вернуть сына из-за решения суда. Видео © Telegram / Mash

Женщина родила мальчика в 2018 году. После ухудшения отношений с мужем супруги развелись: по решению суда недвижимость в Нидерландах досталась отцу, а квартира в Крыму — матери.

Семейный спор разгорелся в апреле 2025 года, когда россиянка взяла сына на каникулы в Крым. Отец ребёнка, проживающий в Евросоюзе, подал в суд, обвинив мать в незаконном удержании малыша. Несмотря на то, что сам мальчик выразил нежелание контактировать с отцом и не владеет нидерландским языком, Ростовский суд обязал его переехать в Евросоюз. Даже заключение экспертов о потенциальной психологической травме для мальчика не стало основанием для пересмотра этого решения.

17 октября женщина вместе с адвокатом подала апелляцию, однако суд снова встал на сторону отца. Россиянка опасается, что может потерять возможность видеть сына.