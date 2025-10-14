В заложниках у мужей-тиранов: 15 русских матерей с детьми молят о помощи из Лондона

Не менее 15 православных семей, проживающих в Лондоне, столкнулись с трудностями при возвращении на родину и получении российского гражданства. Причиной стали бюрократические проволочки и запрет отцов-иностранцев на вывоз детей без их согласия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Православные семьи, живущие в Лондоне, завешивают комнаты атрибутикой РФ. Фото © Telegram / Mash

Большинство таких семей — выходцы из Прибалтики, чьи предки жили в СССР. По словам матерей, при каждой попытке оформить российское гражданство они сталкиваются с отказами из-за якобы обнаруженных ошибок в документах.

Например, одна женщина, спасаясь от мужа-русофоба из Литвы, переехала в Лондон и теперь не может вывезти ребёнка в Россию без его согласия. У другой матери с двумя детьми есть российское гражданство, но отец запрещает им выезжать. В аналогичной ситуации оказалась и многодетная семья с шестью детьми.

В школах малыши подвергаются травле из-за национальности, а взрослые сталкиваются с враждебностью, вплоть до забрасывания помидорами. С 2022 года ограничения коснулись всего русского: отцы запрещают матерям и детям говорить на родном языке и снимают с них крестики. Самые патриотичные семьи украшают свои дома российскими флагами и носят российскую символику, но опасаются появляться в таком виде на улице.

Ранее Life.ru рассказал, что различные препятствия для россиян создают в Латвии. Наших соотечественников решили выслать из страны, если они не сдадут тестирование на знание латышского языка на уровне А2. Правда ценник за такие иностранные занятия с репетитором достигают 190 тысяч рублей.