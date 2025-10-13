Россиянам предложили пройти курсы латышского за 200 тыс. руб., чтобы остаться в Латвии

Россиянам, которым грозит депортация из Латвии, предложили пройти курсы латышского языка стоимостью около 200 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, особенно уязвимы в этой ситуации пенсионеры, у которых нет таких средств.

Россиянам предложили пройти курсы латышского почти за 200 тысяч рублей. Фото © SHOT

В последнее время вопрос о высылке российских граждан остро стоит в Латвии. Проблема заключается в необходимости подтвердить знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности. Среди тех, кому предстоит сдать тестирование, много пожилых людей. Они отказываются от прохождения, поскольку не имеют возможности практиковать язык в общении.

В защиту русскоязычного населения выступили граждане Латвии, считающие, что подобные требования нарушают демократические ценности ЕС. Люди возмущены, что к украинцам не предъявляются аналогичные требования, несмотря на то, что многие из них не владеют даже базовым уровнем. Жители Латвии отмечают, что из-за непопулярности их языка репетиторы завышают цены на подготовку к тестам, что ещё больше затрудняет сдачу экзамена.

Сейчас подготовка к тесту обходится примерно в 2000 евро (около 190 000 рублей), при этом нет гарантии успешной сдачи с первой попытки. После 13 октября все, кто не сдал тест, будут лишены вида на жительство и принудительно депортированы Государственной пограничной охраной.