Россиянам предложили пройти курсы латышского за 200 тыс. руб., чтобы остаться в Латвии
Россиянам, которым грозит депортация из Латвии, предложили пройти курсы латышского языка стоимостью около 200 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, особенно уязвимы в этой ситуации пенсионеры, у которых нет таких средств.
В последнее время вопрос о высылке российских граждан остро стоит в Латвии. Проблема заключается в необходимости подтвердить знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности. Среди тех, кому предстоит сдать тестирование, много пожилых людей. Они отказываются от прохождения, поскольку не имеют возможности практиковать язык в общении.
В защиту русскоязычного населения выступили граждане Латвии, считающие, что подобные требования нарушают демократические ценности ЕС. Люди возмущены, что к украинцам не предъявляются аналогичные требования, несмотря на то, что многие из них не владеют даже базовым уровнем. Жители Латвии отмечают, что из-за непопулярности их языка репетиторы завышают цены на подготовку к тестам, что ещё больше затрудняет сдачу экзамена.
Сейчас подготовка к тесту обходится примерно в 2000 евро (около 190 000 рублей), при этом нет гарантии успешной сдачи с первой попытки. После 13 октября все, кто не сдал тест, будут лишены вида на жительство и принудительно депортированы Государственной пограничной охраной.
Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Дальнейшее пребывание в стране наших соотечественников после установленного срока будет считаться незаконным. В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, значительную часть населения составляют русскоязычные. Власти РФ заявили о разработке комплекса мер для оказания помощи согражданам, которых депортируют из Латвии из-за незнания языка.
