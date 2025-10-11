МВД РФ: Разработаны меры для помощи депортированным из Латвии 800 россиянам

Российские власти разработали комплекс мер для помощи 800 россиянам, депортированным из Латвии из-за незнания латышского языка. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, МВД России совместно с федеральными и региональными властями разработало комплекс мер, направленных на содействие в обустройстве и адаптации на территории России граждан, в отношении которых прибалтийские государства приняли решение об аннулировании документов для постоянного проживания.

«В связи с новостными сообщениями о депортации из Латвийской Республики свыше 800 россиян, которые не подтвердили знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности, сообщаем следующее. МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — подчеркнула Волк.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует выслать более 800 граждан России из-за нарушений миграционных правил. Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке заявила, что их дальнейшее пребывание в Латвии после установленного срока является незаконным. В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, значительную часть населения составляют носители русского языка.