Массовая депортация: Латвия готовится выслать более 800 россиян

Латвия планирует выслать свыше 800 граждан России, поскольку они якобы нарушили миграционные правила страны. Об этом пишет издание Politico.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — заявила директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.

По её словам, их дальнейшее нахождение в Латвии после истечения срока было противозаконным.

Население Латвии составляет приблизительно 1,8 миллиона человек, значительную часть которого (около 40%) составляют носители русского языка. При этом, единственным государственным языком в стране является латышский, а русский язык имеет статус иностранного. В Латвии также реализуется реформа образования, предусматривающая полный переход на латышский язык обучения в течение трёх лет. Русский язык будет преподаваться только в рамках программ для национальных меньшинств.

Ранее сообщалось, что Латвия с 1 ноября запрещает автобусные туры в Россию и Белоруссию. Речь идёт о разовых групповых поездках по заранее спланированным маршрутам, вроде экскурсий и спортивных выездов.