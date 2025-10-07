Латвия с 1 ноября запрещает автобусные туры в Россию и Белоруссию

Кабмин Латвии решил с 1 ноября запретить нерегулярные международные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию — речь о разовых групповых поездках по заранее спланированным маршрутам, вроде экскурсий и спортивных выездов. Об этом сообщает портал LSM.

Министр сообщения Латвии Атис Швинки объяснил, что на фоне текущей геополитической обстановки и призывов воздержаться от поездок на восток участились организованные рейсы и образовались пробки на приграничных дорогах, что повышает риски для безопасности по типу угрозы нелегальной миграции, активности чужих спецслужб и вербовочных операций.

Госпогранохране поручено не пропускать такие автобусы через пункты пропуска «Гребнево» (со стороны РФ — «Убылинка»), «Терехово» («Бурачки») и «Патерниеки» (со стороны Белоруссии — «Григоровщина»). Запрет касается всех перевозчиков независимо от страны регистрации и номера транспортного средства.

По данным латвийской Службы государственной безопасности, латвийцы стали вдвое чаще ездить в РФ: в 2024 году в среднем почти 2 тыс. человек в месяц, против примерно 1 тыс. в 2023‑м. Новые ограничения затронут организаторов туров и любителей спонтанных поездок.

Латвия готова использовать все способы, чтобы как можно надёжнее защититься от любого влияния России. Ранее латвийское Минобороны заявило, что на границе с Россией и Белоруссией они восстановят иссушённые болота, которые станут элементом «линии обороны».