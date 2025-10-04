В Латвии пограничники задержали беженца, который пытался пересечь границу с РФ

В Залесской волости пограничная служба Латвии пресекла попытку незаконного пересечения границы с Россией. Задержанный имел проездной документ беженца, выданный Нидерландами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Получив с камер наблюдения фотографии подозрительного лица, движущегося в сторону латвийско-российской границы, пограничники немедленно отправились проверять информацию. В результате поисковых мероприятий пограничники обнаружили указанное лицо в приграничной зоне. В ходе допроса выяснилось, что мужчина хотел пересечь государственную границу Латвии», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя начато административное производство за несоблюдение статьи 18 Закона Латвийской Республики о государственной границе. Закон требует, чтобы лица старше 15 лет, находящиеся в приграничной зоне, имели специальный пропуск, выданный Государственной пограничной службой.

А ранее стало известно, что Латвия планирует создать систему природной обороны в районе границы с Россией и Белоруссией, восстановив разрушенные болотные экосистемы. Инициатива находит поддержку и в соседней Литве. Эксперты отмечают, что восстановленные болота могут стать серьёзным природным препятствием для потенциального продвижения военной техники.