Латвия ещё на неделю продлила запрет на ночные полеты рядом с Россией

Латвийские власти приняли решение о продлении запрета на полёты у границ с Россией и Белоруссией как минимум на неделю. Ограничения действуют в вечерние и ночные часы с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Запрет распространяется на воздушное пространство до высоты 6 километров. Об этом пишет ТАСС.

«Запрет на полёты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до утра воскресенья, 19 октября», — заявили в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», отвечающей за воздушный трафик над страной.

Ранее Life.ru сообщал, что запрет на ночные полёты около российской границы продлила Эстония. Ограничение, первоначально введённое 19 сентября и действовавшее до 30 сентября, распространяется на все воздушные суда, включая беспилотные летательные аппараты.