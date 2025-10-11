Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 11:49

Латвия ещё на неделю продлила запрет на ночные полеты рядом с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Латвийские власти приняли решение о продлении запрета на полёты у границ с Россией и Белоруссией как минимум на неделю. Ограничения действуют в вечерние и ночные часы с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Запрет распространяется на воздушное пространство до высоты 6 километров. Об этом пишет ТАСС.

«Запрет на полёты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до утра воскресенья, 19 октября», — заявили в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», отвечающей за воздушный трафик над страной.

Запад поставил под сомнение существование МиГ-41 и его скорость в 4,3 Маха
Запад поставил под сомнение существование МиГ-41 и его скорость в 4,3 Маха

Ранее Life.ru сообщал, что запрет на ночные полёты около российской границы продлила Эстония. Ограничение, первоначально введённое 19 сентября и действовавшее до 30 сентября, распространяется на все воздушные суда, включая беспилотные летательные аппараты.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar