Запад поставил под сомнение существование МиГ-41 и его скорость в 4,3 Маха

Американские эксперты сомневаются в способности России создать перехватчик МиГ-41, который, по утверждениям Москвы, сможет развивать скорость более четырёх чисел Маха. Об этом пишет обозреватель National Security Journal Брент Иствуд.

«Возможно ли, что МиГ-41 существует только на бумаге? Возможно. Число Маха 4,3 звучит как фантастика, а опыт РФ с (истребителями — прим. Life.ru) Су-57 и Су-75 показывает, что эта скорость недостижима», — говорится в материале.

По мнению автора, планы России по созданию МиГ-41 лишь иллюстрируют попытки оборонно-промышленного комплекса догнать США и Китай в разработке истребителей нового поколения. Эксперт подчеркнул, что в России нет необходимых технологий и ресурсов для создания двигателя, который позволил бы достичь заявленных характеристик. Он добавил, что концепция МиГ-41 может существовать лишь как демонстрация амбиций, но не реального проекта.

Ранее в США одобрили разработку истребителя шестого поколения для ВМС — проекта F/A-XX, который призван заменить устаревшие F/A-18E/F Super Hornet. Новый самолёт планируется сделать ключевым элементом американского противостояния с Китаем. Предполагается, что F/A-XX получит большую дальность и продолжительность полёта, а также будет способен действовать в связке с беспилотниками и корабельными средствами ПВО.