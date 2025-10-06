ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация завершила выпуск очередной партии истребителей Су-34 и передала их Воздушно-космическим силам России в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в Ростехе.

Очередная партия Су-34. Видео © Telegram / Ростех

В организации подчеркнули, что Су-34 сочетают манёвренность, широкий арсенал вооружений и способность действовать в любых условиях. Эксплуатация самолётов в зоне специальной военной операции показала их эффективность и высокий статус в классе истребителей-бомбардировщиков.

«Наши авиазаводы не снижают темпов выпуска Су-34 и регулярно поставляют новые машины заказчику, укрепляя обороноспособность страны. До конца года запланированы новые поставки», — отметили в Ростехе.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что американские истребители F-35 являются технически продвинутыми, но недоработанными самолётами. По его словам, российские истребители Су-35 и Су-57 не уступают западным, а разветвлённая система ПВО РФ способна противостоять любой воздушной угрозе.