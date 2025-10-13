Валдайский форум
13 октября, 12:51

Москалькова воззвала к ООН из-за репрессий русского населения Латвии

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Латвия грубо нарушает права человека, устраивая настоящее беззаконие в отношении россиян, которые не подтвердили знание латышского языка. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрке, чтобы он обратил внимание на вопиющие нарушения в прибалтийской стране. Омбудсмен напомнила, что Латвия готовится выслать указанных россиян.

«Со своей стороны я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности и сделать всё возможное для того, чтобы прекратить это беззаконие, безнравственные и нарушающие нормы международного права действия», — пояснила Москалькова журналистам

Она подчеркнула, что в Латвии происходит беспрецедентное, массовое нарушение прав человека, что идёт вразрез со многими международными законами. Москалькова добавила, что русскоговорящее население на латвийской территории фактически подвергается репрессиям по признаку национальности.

В Латвии хоккеисты подрались на льду из-за русского языка
Ранее сообщалось, что Латвия планирует выслать более 800 граждан России из-за нарушений миграционных правил. Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке заявила, что их дальнейшее пребывание в стране после установленного срока является незаконным. В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, значительную часть населения составляют носители русского языка. Российские власти уже разработали комплекс мер для помощи согражданам, депортированным из Латвии из-за незнания латышского языка.

Татьяна Миссуми
