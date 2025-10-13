Москалькова воззвала к ООН из-за репрессий русского населения Латвии

Латвия грубо нарушает права человека, устраивая настоящее беззаконие в отношении россиян, которые не подтвердили знание латышского языка. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрке, чтобы он обратил внимание на вопиющие нарушения в прибалтийской стране. Омбудсмен напомнила, что Латвия готовится выслать указанных россиян.

«Со своей стороны я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности и сделать всё возможное для того, чтобы прекратить это беззаконие, безнравственные и нарушающие нормы международного права действия», — пояснила Москалькова журналистам

Она подчеркнула, что в Латвии происходит беспрецедентное, массовое нарушение прав человека, что идёт вразрез со многими международными законами. Москалькова добавила, что русскоговорящее население на латвийской территории фактически подвергается репрессиям по признаку национальности.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует выслать более 800 граждан России из-за нарушений миграционных правил. Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке заявила, что их дальнейшее пребывание в стране после установленного срока является незаконным. В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, значительную часть населения составляют носители русского языка. Российские власти уже разработали комплекс мер для помощи согражданам, депортированным из Латвии из-за незнания латышского языка.