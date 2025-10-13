В Латвии хоккеисты подрались на льду из-за русского языка

На любительском хоккейном матче в Латвии между командами Priedaine и Ķekava Clappers вспыхнула массовая драка. Сначала в потасовке сошлись только игроки, но после серьёзного рассечения у одного из них на лёд выбежали и тренеры — конфликт перерос в хаос, передаёт rus.lsm.lv со ссылкой на передачу «Сегодня вечером» на LSM+.

Драка хоккеистов. Видео © EHL Disciplinārā Komiteja

Как рассказал хоккеист Priedaine Денис Бенке, инцидент спровоцировал наставник соперников Матисс Рибкинскис, возмутившийся тем, что игроки общались по-русски.

По словам Бенке, тренер выкрикнул: «Убирайся отсюда, русский оккупант!» — после чего началась ссора. Спортсмен подчеркнул, что считает себя гражданином Латвии и не намерен мириться с подобными оскорблениями: его мать родом из Горловки, а сам он платит налоги и живёт в стране на законных основаниях.

После инцидента тренеры обеих команд и несколько игроков были дисквалифицированы до конца сезона.

А ранее в ходе напряжённого поединка между омским «Авангардом» и владивостокским «Адмиралом» произошёл неординарный инцидент: вратари обеих команд устроили драку посреди третьего периода. Неожиданно для всех голкиперы сошлись в центре ледовой арены, сбросив шлемы и вступив в рукопашную схватку. Поединок между стражами ворот продолжался около минуты, прежде чем арбитрам удалось разнять противников и удалить их с поля. Оба игрока были наказаны пятиминутными штрафами за нарушение хоккейных правил и отправились на скамейку для отбывания наказания. Несмотря на этот инцидент, матч завершился убедительной победой «Авангарда» со счетом 6:1.