Массовая драка развязалась на турнире по кулачным боям в Иркутске
Массовая драка вспыхнула во время турнира по кулачным боям лиги Prime в Иркутске из-за грубого нарушения правил одним из спортсменов. Об инциденте сообщает издание SHOT.
На ринге в Иркутске развернулась массовая драка после нарушения правил. Видео © Telegram/SHOT
Инцидент разгорелся во время поединка между 31-летним Тагаром Намсараевым из Улан-Удэ и 25-летним молдавским бойцом Константином Чиобану. Поединок пошёл не по плану, когда Чиобану, поскользнувшись, оказался на полу. Намсараев, нарушив правила, дважды ударил противника, уже оказавшегося на настиле, причём один из ударов пришёлся после команды рефери об остановке боя.
В ответ на это на ринг выбежал представитель команды Чиобану, напавший на Намсараева. Вскоре к ним присоединился и его соратник, и словесная перепалка быстро переросла в полномасштабную драку. Усмирить разбушевавшихся бойцов удалось лишь вмешательству охраны.
В результате инцидента Намсараев был дисквалифицирован, а победа присуждена Чиобану.
Ранее в Москве произошло массовое столкновение между группами молодёжи, в котором участвовали несколько десятков человек. Участники драки, вооружённые палками и перцовыми баллончиками, устроили жестокую потасовку с криками «Это Тушино!», а также применяли пиротехнику, запуская фейерверки в сторону противников. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые проводят рейд для задержания участников беспорядков.
