Отец изнасиловал дочь на площади на глазах у внука и явился домой с разрешения суда

В испанском городе Лерида суд освободил из-под стражи 40-летнего мужчину, задержанного по обвинению в изнасиловании собственной 21-летней дочери. Об этом сообщает издание El Caso.

Инцидент произошёл в ночь на 6 октября на площади Пласа-де-ла-Льотха, где патрульные полицейские застали подозреваемого за совершением преступления в присутствии сына потерпевшей. Мужчину немедленно арестовали и доставили в участок.

Впоследствии суд отпустил его под залог, вменив ему в качестве меры пресечения запрет на приближение ближе чем на 200 метров к месту проживания пострадавшей. Однако уже на следующий день сосед правонарушителя сообщил в полицию о том, что тот пытался вернуться домой, тем самым проигнорировав постановление суда.

По данным того же издания, в ходе судебного заседания ни обвинение, ни защита не ходатайствовали о заключении обвиняемого под стражу. Между тем, в своих показаниях потерпевшая раскрыла, что данный эпизод был далеко не единственным. Девушка заявила следствию, что отец неоднократно поил её алкоголем с последующим принуждением к половым актам. В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию и продолжают расследование по данному уголовному делу.

