Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 12:05

Отец изнасиловал дочь на площади на глазах у внука и явился домой с разрешения суда

Суд в Испании отпустил мужчину, задержанного за изнасилование дочери на площади

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

В испанском городе Лерида суд освободил из-под стражи 40-летнего мужчину, задержанного по обвинению в изнасиловании собственной 21-летней дочери. Об этом сообщает издание El Caso.

Инцидент произошёл в ночь на 6 октября на площади Пласа-де-ла-Льотха, где патрульные полицейские застали подозреваемого за совершением преступления в присутствии сына потерпевшей. Мужчину немедленно арестовали и доставили в участок.

Впоследствии суд отпустил его под залог, вменив ему в качестве меры пресечения запрет на приближение ближе чем на 200 метров к месту проживания пострадавшей. Однако уже на следующий день сосед правонарушителя сообщил в полицию о том, что тот пытался вернуться домой, тем самым проигнорировав постановление суда.

По данным того же издания, в ходе судебного заседания ни обвинение, ни защита не ходатайствовали о заключении обвиняемого под стражу. Между тем, в своих показаниях потерпевшая раскрыла, что данный эпизод был далеко не единственным. Девушка заявила следствию, что отец неоднократно поил её алкоголем с последующим принуждением к половым актам. В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию и продолжают расследование по данному уголовному делу.

На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю девочку и сбежали от суда. Их объявили в розыск
На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю девочку и сбежали от суда. Их объявили в розыск

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 39-летнего мужчины, обвиняемого в похищении восьмилетней девочки в Балашихе. Следствие по ходатайству прокуратуры Балашихи постановило оставить обвиняемого в СИЗО до 2 декабря 2025 года.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Испания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar