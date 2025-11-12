Москвичка насмерть забила молотком 6-летнего сына и пыталась наложить на себя руки

В Москве женщина жестоко убила своего шестилетнего ребёнка, после чего попыталась покончить с собой. Чудовищный инцидент произошёл сегодня вечером на улице Академика Анохина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 37-летняя мать использовала молоток и нож для расправы над собственным чадом. Следствие устанавливает мотивы столь зверского поступка.

После убийства женщина попыталась свести счёты с жизнью. Сейчас её госпитализировали, по факту трагедии возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в Подмосковье раскрыли дело 25-летней давности с похожим сюжетом. В Кашире 64-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве его восьмилетней падчерицы, которое он совершил в 1997 году. По версии следствия, 7 марта мужчина разозлился на просьбу девочки поесть и расправился с ней. После убийства он спрятал тело ребёнка в сумке и закопал в подвале жилого дома, где оно пролежало все эти годы.