Житель Подмосковья убил падчерицу из-за просьбы о еде и скрывался 28 лет

В Кашире мужчине предъявлено обвинение в убийстве его восьмилетней падчерицы, совершённом в 1997 году. По информации Следственного комитета Московской области, преступление произошло 7 марта, когда обвиняемый, разозлившись на просьбу девочки поесть, расправился с ней. Затем он спрятал тело в сумке и закопал в подвале жилого дома.

«Следователем следственного отдела по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области 64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 8-летней падчерицы, совершённом в 1997 году (п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя судом мужчина заключён под стражу», — говорится в сообщении СК.

В октябре текущего года следствие было возобновлено. Подозреваемый был задержан, дал признательные показания и указал место захоронения останков девочки. Расследование продолжается.

