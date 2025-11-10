Екатеринбуржец убил женщину на глазах у ребёнка, а затем устроил бойню в магазине

В Екатеринбурге произошла череда жестоких инцидентов с участием одного мужчины, который сначала убил женщину на глазах у ребёнка, а затем напал на людей в магазине. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что после первого преступления злоумышленник отправился в магазин «Монетка», где совершил новое нападение. В результате, по предварительным данным, пострадали трое покупателей, один из которых, возможно, убит.

В данный момент ожидается официальная позиция о произошедшем от регионального СУ СК.

Ранее в Японии 71-летняя женщина убила свою 102-летнюю мать, поскольку устала за ней ухаживать. Она задушила её шнуром, а затем нанесла режущие раны шеи. На суде преступница рассказала, что уход за престарелой матерью был невыносим из-за болей в спине.