10 ноября, 11:16

Екатеринбуржец убил женщину на глазах у ребёнка, а затем устроил бойню в магазине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Екатеринбурге произошла череда жестоких инцидентов с участием одного мужчины, который сначала убил женщину на глазах у ребёнка, а затем напал на людей в магазине. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что после первого преступления злоумышленник отправился в магазин «Монетка», где совершил новое нападение. В результате, по предварительным данным, пострадали трое покупателей, один из которых, возможно, убит.

В данный момент ожидается официальная позиция о произошедшем от регионального СУ СК.

Ранее в Японии 71-летняя женщина убила свою 102-летнюю мать, поскольку устала за ней ухаживать. Она задушила её шнуром, а затем нанесла режущие раны шеи. На суде преступница рассказала, что уход за престарелой матерью был невыносим из-за болей в спине.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

