Пенсионерка убила 102-летнюю мать, устав за ней ухаживать

В Японии 71-летняя Еко Комине призналась в убийстве своей 102-летней матери Фуку Комине, страдавшей деменцией. О данном инциденте сообщило издание Japan Today.

Инцидент с летальным исходом произошёл в городской черте Кунитачи. После содеянного женщина добровольно вызвала представителей правоохранительных органов и созналась в совершённых действиях. Согласно данным предварительного расследования, обвиняемая задушила мать при помощи шнура, а затем нанесла режущие раны шеи.

В рамках судебного процесса подсудимая пояснила, что достигла полного физического истощения и не имела возможности продолжать осуществление уходовых процедур за пожилой женщиной в тяжёлом состоянии.

«Купание и помощь в туалете стали невыносимыми из-за постоянной боли в спине», — заявила подсудимая.

Примечательным стало заявление Еко Комине о том, что при обращении к специалистам экстренной службы после падения матери с кровати, те ответили, что «помогут лишь в этот раз». Тогда женщина, которая самостоятельно не могла больше решать подобные бытовые инциденты, поняла, что дальше она и вовсе не справится и пришла в отчаяние.

