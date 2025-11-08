Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:45

Пенсионерка убила 102-летнюю мать, устав за ней ухаживать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

В Японии 71-летняя Еко Комине призналась в убийстве своей 102-летней матери Фуку Комине, страдавшей деменцией. О данном инциденте сообщило издание Japan Today.

Инцидент с летальным исходом произошёл в городской черте Кунитачи. После содеянного женщина добровольно вызвала представителей правоохранительных органов и созналась в совершённых действиях. Согласно данным предварительного расследования, обвиняемая задушила мать при помощи шнура, а затем нанесла режущие раны шеи.

В рамках судебного процесса подсудимая пояснила, что достигла полного физического истощения и не имела возможности продолжать осуществление уходовых процедур за пожилой женщиной в тяжёлом состоянии.

«Купание и помощь в туалете стали невыносимыми из-за постоянной боли в спине», — заявила подсудимая.

Примечательным стало заявление Еко Комине о том, что при обращении к специалистам экстренной службы после падения матери с кровати, те ответили, что «помогут лишь в этот раз». Тогда женщина, которая самостоятельно не могла больше решать подобные бытовые инциденты, поняла, что дальше она и вовсе не справится и пришла в отчаяние.

Россиянина застрелили в ходе перепалки возле стриптиз-клуба Dolls
Россиянина застрелили в ходе перепалки возле стриптиз-клуба Dolls

Ранее сообщалось, что жительницу Челябинска подозревают в расправе над пятилетней дочкой. Женщина свою вину категорически отрицает.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Япония
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar