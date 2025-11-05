Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 14:17

В Челябинске арестовали мать по делу об убийстве найденной в диване пятилетней дочери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

В Челябинске женщину, которую подозревают в причастности к смерти её пятилетней дочери, доставили в суд. Обвиняемая появилась в зале, не скрывая слёз.

В Челябинске арестовали мать по делу об убийстве дочери. Видео © Telegram / RT на русском

По данным RT, суд вынес решение о её заключении под стражу на срок в два месяца. Журналисты пытались выяснить, зачем россиянка убила свою дочь, но та продолжила отрицать вину. Также ранее появилась информация, что гибель девочки произошла примерно месяц назад, хотя изначально речь шла о десяти днях.

Психиатр назвал Life.ru сигналы материнской депрессии после убийства девочки, чьё тело нашли в диване
Психиатр назвал Life.ru сигналы материнской депрессии после убийства девочки, чьё тело нашли в диване

Напомним, что в Челябинске расследуют убийство пятилетней девочки, тело которой нашли спрятанным в диване в квартире. Когда мать сообщила хозяину жилья о предстоящем выселении, ребёнок, предположительно, уже был мёртв. Тело пролежало в квартире несколько дней, а полицию вызвала уборщица, почувствовавшая странный запах. Позже мать девочки задержали. Женщина не признаёт свою вину. По словам матери малышки, смерть наступила в результате утопления в ванной, однако следствие располагает данными о наличии на теле колото-резаных ран.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar