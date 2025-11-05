Мать убитой пятилетней малышки в Челябинске отрицает свою вину

Всплыли шокирующие подробности убийства пятилетней девочки в Челябинске, тело которой было обнаружено в съёмной квартире жилого комплекса «Ньютон». Как сообщает URA.ru со ссылкой на источник, по словам матери ребёнка, смерть наступила в результате утопления в ванной, однако следствие располагает данными о наличии на теле колото-резаных ран.

Согласно уточнённой информации, гибель ребёнка произошла примерно месяц назад, хотя ранее сообщалось о десяти днях. Тело было обнаружено 3 ноября уборщицей арендованной квартиры в диване. Подозреваемая — 43-летняя мать девочки — была задержана на территории Башкортостана, она не признаёт вину в умышленном убийстве, настаивая на версии о несчастном случае.

«Мать вину в убийстве не признаёт. Говорит, что дочь утонула в ванной», — подчеркнул источник издания.

Напомним, в Челябинске расследуют убийство пятилетней девочки, тело которой нашли спрятанным в диване в квартире. Когда мать сообщила хозяину жилья о предстоящем выселении, ребёнок, предположительно, уже был мёртв. Тело пролежало в квартире несколько дней, а полицию вызвала уборщица, почувствовавшая странный запах. Позже мать девочки задержали.