Психиатр назвал Life.ru сигналы материнской депрессии после убийства девочки, чьё тело нашли в диване

Случаи материнской депрессии, когда женщина задумывается об убийстве собственного ребёнка, иногда встречаются и требуют немедленного вмешательства родственников и помощи врачей. Об этом Life.ru рассказал врач-психиатр Алексей Казанцев, комментируя задержание жительницы Челябинска по подозрению в убийстве пятилетней дочери.

По словам медика, у него была пациентка с послеродовой депрессией, у которой были мысли о расправе над маленьким ребёнком. Она даже изучала сроки, которые ей будут грозить за это, поделился врач. К счастью, женщина призналась мужу в своих неадекватных мыслях. Мужчина, сильно её любя, временно отдал ребёнка своей матери, чтобы она нянчилась, пока его супруга восстанавливается. Эту пациентку для лечения отправили в психиатрический стационар, отметил Казанцев. В итоге она очень благополучно прошла лечение. Единственное, ей пришлось лечиться целый месяц и быть в разлуке с семьёй.

«Узнать о таких мыслях матери можно по поведению. Мать более злобная, раздражительная, агрессивная подчас бывает по отношению к ребёнку, истерит, плачет, рыдает, кричит, бросается. Бить может ребёнка и так далее. То есть предвестники агрессивного поведения есть обязательно, и ближайшие родственники, конечно, должны обратить на это внимание», — предупредил собеседник Life.ru.

По его мнению, агрессивное состояние требует незамедлительной госпитализации в психиатрический стационар, так как эти люди опасны для всех своих близких, включая ребёнка. Казанцев уверен, что в случае с челябинской трагедией очевидно, что мать была психически нездоровой, но также её нужно проверить на употребление психотропных веществ, которые могут заставлять людей продолжать спокойно жить с телом убитого.

Проявляется такого вида депрессия практически сразу после родов, добавил Казанцев. Это определённые гормональные изменения, которые вызывают подвижки в психике и психоэмоциональном состоянии, сказал эксперт. По его словам, сейчас есть целый раздел психоэндокринологии, который активно занимается лечением данного состояния.