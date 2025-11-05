Психиатр назвал Life.ru сигналы материнской депрессии после убийства девочки, чьё тело нашли в диване
Обложка © freepik
Случаи материнской депрессии, когда женщина задумывается об убийстве собственного ребёнка, иногда встречаются и требуют немедленного вмешательства родственников и помощи врачей. Об этом Life.ru рассказал врач-психиатр Алексей Казанцев, комментируя задержание жительницы Челябинска по подозрению в убийстве пятилетней дочери.
По словам медика, у него была пациентка с послеродовой депрессией, у которой были мысли о расправе над маленьким ребёнком. Она даже изучала сроки, которые ей будут грозить за это, поделился врач. К счастью, женщина призналась мужу в своих неадекватных мыслях. Мужчина, сильно её любя, временно отдал ребёнка своей матери, чтобы она нянчилась, пока его супруга восстанавливается. Эту пациентку для лечения отправили в психиатрический стационар, отметил Казанцев. В итоге она очень благополучно прошла лечение. Единственное, ей пришлось лечиться целый месяц и быть в разлуке с семьёй.
«Узнать о таких мыслях матери можно по поведению. Мать более злобная, раздражительная, агрессивная подчас бывает по отношению к ребёнку, истерит, плачет, рыдает, кричит, бросается. Бить может ребёнка и так далее. То есть предвестники агрессивного поведения есть обязательно, и ближайшие родственники, конечно, должны обратить на это внимание», — предупредил собеседник Life.ru.
По его мнению, агрессивное состояние требует незамедлительной госпитализации в психиатрический стационар, так как эти люди опасны для всех своих близких, включая ребёнка. Казанцев уверен, что в случае с челябинской трагедией очевидно, что мать была психически нездоровой, но также её нужно проверить на употребление психотропных веществ, которые могут заставлять людей продолжать спокойно жить с телом убитого.
Проявляется такого вида депрессия практически сразу после родов, добавил Казанцев. Это определённые гормональные изменения, которые вызывают подвижки в психике и психоэмоциональном состоянии, сказал эксперт. По его словам, сейчас есть целый раздел психоэндокринологии, который активно занимается лечением данного состояния.
Напомним, 3 ноября стало известно, что уборщица обнаружила изрезанное тело пятилетней девочки в диване в одной из квартир Челябинска. Мать малышки сообщила собственнику жилья о намерении выселиться в то время, как ребёнок уже был мёртв. При этом квартира была в порядке, а арендодатель и соседи не замечали ничего необычного в поведении женщины до убийства. Полиция уже задержала подозреваемую. По данным следствия, 43-летняя женщина недавно приехала с дочерью из Башкортостана и с сентября 2025 года проживала в посуточно арендованной квартире в Челябинске.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.