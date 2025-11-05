На Урале уголовник резал и грозился изнасиловать женщину, но засудили в итоге её

В Сухом Логу Свердловской области женщина стала одновременно жертвой насилия и фигурантом уголовного дела после того, как дала отпор своему обидчику. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении URA.ru, 24 августа 2024 года Светлана Г. подверглась систематическим издевательствам со стороны ранее судимого за убийство мужчины, который угрожал ей ножом и требовал совершить сексуальные действия.

«После этого он достал нож, продемонстрировал на своём теле татуировки и несколько полосовидных шрамов. Он сообщил, что у него на теле столько полос, сколько женщин он убил», — говорится в материалах дела.

В ходе инцидента мужчина вонзил нож в ногу женщины, пригвоздив её к полу, а когда она попыталась бежать, начал наносить ей удары холодным оружием. Тем не менее Светлане удалось вырвать нож и ранить нападавшего, после чего она в состоянии шока выбежала на улицу. Вызвать полицию ей помог сосед. Однако правоохранительные органы возбудили против неё уголовное дело об убийстве.

Суд, признав женщину виновной, назначил ей наказание в виде 1,3 года ограничения свободы, хотя она не признала вины. В ходе следствия потерпевшая находилась под домашним арестом.

