На Урале раскрыли убийство 16-летней давности, но есть нюанс

В Туринске Свердловской области уголовное дело об убийстве, совершённом в 2008 году, было прекращено в связи со смертью подозреваемого. Как сообщает URA.ru со ссылкой на судебные материалы, 30 ноября 2008 года Андрей Б. в ходе конфликта смертельно ранил знакомого ножом, после чего сбросил тело в реку.

Обнаружены останки были лишь 27 июня 2009 года, когда их вынесло на берег. Расследование продолжалось 16 лет, и установить личность предполагаемого преступника удалось только в 2024 году. К этому времени подозреваемый уже скончался, что послужило основанием для приостановления судебного производства.

Тем временем в Челябинске расследуют убийство пятилетней девочки, тело которой нашли спрятанным в диване в квартире. Когда мать сообщила хозяину жилья о предстоящем выселении, ребёнок, предположительно, уже был мёртв. Тело пролежало в квартире несколько дней, а полицию вызвала уборщица, почувствовавшая странный запах.