Сын женщины без головы из парка в Екатеринбурге арестован за её зверское убийство

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2025 года для мужчины, обвиняемого в убийстве своей матери. Женщину нашли в Юго-Западном лесопарке города, её тело было без головы.

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря 2025 года», — уточнили в инстанции.

Подозреваемый — родной сын женщины, который признался в преступлении. Он заявил, что совершил убийство из-за неприязненных отношений с матерью. Мужчина считал, что его не вычислят, так как он отчленил голову и спрятал её, а одежду убрал.