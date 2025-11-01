Сын женщины без головы из парка в Екатеринбурге арестован за её зверское убийство
Подозреваемый. Обложка © Telegram / Свердловская полиция
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2025 года для мужчины, обвиняемого в убийстве своей матери. Женщину нашли в Юго-Западном лесопарке города, её тело было без головы.
«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря 2025 года», — уточнили в инстанции.
По версии следствия, мужчина убил свою мать в ночь на 20 октября, после чего выбросил её обезглавленное тело в парке. Женщину нашёл бегун. На одном из пальцев погибшей было кольцо, а её голову нашли в 200 метрах от тела в пакете, вместе с личными вещами.
Подозреваемый — родной сын женщины, который признался в преступлении. Он заявил, что совершил убийство из-за неприязненных отношений с матерью. Мужчина считал, что его не вычислят, так как он отчленил голову и спрятал её, а одежду убрал.
