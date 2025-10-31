Россия и США
31 октября, 10:40

Убийца матери с Урала заявил, что забивал домашний скот и «привык к этому процессу»

МВД: Убитая сыном женщина приехала на Урал на заработки

Подозреваемый. Обложка © Telegram / Свердловская полиция

В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении собственной матери. Он уже дал признательные показания, объяснив, что легко пошёл на преступление, так как умел «забивать скот». Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык», — отметил полковник.

Также выяснилось, что подозреваемый рассказал двум родственникам об убийстве, но те побоялись идти в полицию и промолчали. Сам обвиняемый снимал квартиру ещё с четырьмя жильцами, его мать арендовала жильё отдельно. С сыном у женщины часто возникали ссоры. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления, в частности как мужчина заманил мать в парк и готовил ли он расправу заранее.

Напомним, обезглавленное женское тело было обнаружено в Юго-Западном парке Екатеринбурга. Труп, имевший ровный срез на шее, нашёл местный житель во время утренней пробежки. Преступником оказался 21-летний сын погибшей. Он признался, что поместил голову и личные вещи матери в пакет, который оставил в том же лесу. Предварительной причиной убийства, по данным следствия, стала бытовая ссора. Убитой оказалась 41-летняя уборщица одного из ТЦ. Семья переехала в Екатеринбург из ближнего зарубежья в 2023 году и скиталась по съёмным квартирам.

