Раскрыто жуткое убийство женщины без головы в парке Екатеринбурга, преступник – её сын

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве женщины, обезглавленный труп которой был обнаружен 30 октября в Юго-Западном лесопарке. Подробности раскрыли в пресс-службах силовых ведомств.

«После дактилоскопирования убитой полученная информация проверена по дактилоскопическим учётам. Установлено совпадение пальцевых следов жертвы с отпечатками, полученными от гражданки одной из стран Центральной Азии, въехавшей на территорию России в 2023 году. Ею оказалась женщина, 1984 года рождения, работавшая в качестве технического персонала в ТЦ. Отталкиваясь от личности жертвы, силовики вышли на её сына, он сознался в убийстве», — рассказали в региональном СК.

Преступником оказался 21-летний сын погибшей. Он признался, что поместил голову и личные вещи матери в пакет, который оставил в том же лесу. Предварительной причиной убийства, по данным следствия, стала бытовая ссора.

Потерпевшая и её сын переехали в Екатеринбург в 2023 году и проживали на разных съёмных квартирах. Убийство произошло 20 октября, но тело было найдено лишь десять дней спустя. Вскоре суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела.

Напомним, обезглавленное женское тело было обнаружено в Юго-Западном парке Екатеринбурга. Труп, имевший ровный срез на шее, нашёл местный житель во время утренней пробежки. На месте происшествия работала следственная группа, которая возбудила уголовное дело по статье «Убийство».