30 октября, 14:51

Бизнесмена, найденного мёртвым на Урале, зарубил топором шеф-повар

Обложка © Life.ru

Бизнесмена из города Заречный Свердловской области, которого нашли мёртвым, мог убить топором шеф-повар кафе. Мужчине уже предъявлено обвинение.

По данным СУСК РФ по региону, преступления произошло в ночь на 25 октября. Повар у себя дома поссорился со знакомым бизнесменом, в гневе мужчина схватился за топор и нанёс им удар оппоненту по голове. От полученной травмы предприниматель скончался на месте.

После убийства обвиняемый взял машину убитого и отвез её в другое место. Затем, вернувшись, на своем автомобиле вывез труп за пределы села и спрятал его у трассы, а после избавился и от орудия преступления.

«30-летнему жителю Белоярского района, работающему шеф-поваром кафе, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отмечает следствие.

Напомним, ранее в Свердловской области был найден мёртвым 49-летний бизнесмен Ильгар Ханаданов, исчезнувший 24 октября в городе Заречный. В лесополосе был найден Mercedes предпринимателя со следами крови.

Александра Вишнякова
